«Люди на моей стороне»: фитнес-блогер, которую выгнали из фитнес-зала из-за съемки Лерчек, усомнилась в ее болезни

Конфликт, связанный с Валерией Чекалиной (Лерчек), получил новое развитие. Фитнес-блогер Алина Расковская, которую накануне исключили из числа клиентов элитного московского клуба за съемку Чекалиной во время тренировки, заявила, что не верит в ее болезнь, пишет Teleprogramma.org.

Расковская утверждает, что не хотела навредить репутации Лерчек, и отметила, что удивилась, увидев онкобольную блогершу в зале, тем более после курса химиотерапии. Она отметила, что выложила видео, на котором не запечатлено лицо Чекалиной.

«Мне скинули скрин — мол, она должна быть на химии, почему она в спортивном клубе? Я говорю: "Не знаю, может быть, она после химии приехала? " И подруга мне говорит: "Как после химии можно приехать в спортивный клуб? После химии людям плохо. Это невозможно физически! " — рассказала Алина.

После этого случая фитнес-клуб аннулировал абонемент Расковской, пообещав вернуть деньги через месяц. Алина возмущена и считает ее исключение несправедливым. Девушка утверждает, что пользователи Сети на ее стороне.

Более того, после инцидента Расковская изменила свое мнение о болезни Лерчек.

Фото: [ соцсети ]

«Я не верю, что она больна. Я видела людей с четвертой стадией рака, и она на них не похожа», — заявила Алина.

Ранее блогера Валерию Чекалину поддержала модель Мария Погребняк, которая прокомментировала ситуацию в спортивном зале.