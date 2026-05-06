«Люди на моей стороне»: фитнес-блогер, которую выгнали из фитнес-зала из-за съемки Лерчек, усомнилась в ее болезни
Teleprogramma.org: блогер, которую выгнали из зала, усомнилась в болезни Лерчек
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Конфликт, связанный с Валерией Чекалиной (Лерчек), получил новое развитие. Фитнес-блогер Алина Расковская, которую накануне исключили из числа клиентов элитного московского клуба за съемку Чекалиной во время тренировки, заявила, что не верит в ее болезнь, пишет Teleprogramma.org.
Расковская утверждает, что не хотела навредить репутации Лерчек, и отметила, что удивилась, увидев онкобольную блогершу в зале, тем более после курса химиотерапии. Она отметила, что выложила видео, на котором не запечатлено лицо Чекалиной.
«Мне скинули скрин — мол, она должна быть на химии, почему она в спортивном клубе? Я говорю: "Не знаю, может быть, она после химии приехала? " И подруга мне говорит: "Как после химии можно приехать в спортивный клуб? После химии людям плохо. Это невозможно физически! " — рассказала Алина.
После этого случая фитнес-клуб аннулировал абонемент Расковской, пообещав вернуть деньги через месяц. Алина возмущена и считает ее исключение несправедливым. Девушка утверждает, что пользователи Сети на ее стороне.
Более того, после инцидента Расковская изменила свое мнение о болезни Лерчек.
Фото: [соцсети]
«Я не верю, что она больна. Я видела людей с четвертой стадией рака, и она на них не похожа», — заявила Алина.
Ранее блогера Валерию Чекалину поддержала модель Мария Погребняк, которая прокомментировала ситуацию в спортивном зале.