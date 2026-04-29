Онколог высказался о возвращении Лерчек к танцам

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, продолжает заниматься привычными делами, несмотря на рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Накануне стало известно , что врачи разрешили Валерии вернуться к танцам после курса химиотерапии.

Такой шаг вызвал недоумение у некоторых пользователей, которые усомнились в серьезности ее болезни. Однако онколог Евгений Черемушкин в интервью The Voice объяснил, что активный образ жизни у онкобольных пациентов не только возможен, но и полезен — он может ускорить выздоровление.

«Люди привыкли, что на четвертой стадии рака человек лежит в койке с температурой, не пьет и не ест, а тут совсем другая картина. Да, в жизни действительно так бывает — если опухоль быстро развивается, она не успевает вызвать интоксикационный синдром. Тем более, у нее молодой организм», — объяснил Черемушкин.

По словам врача, беременность Лерчек, предшествовавшая диагнозу, скрывала течение заболевания: быстрорастущая опухоль не успела вызвать интоксикационный синдром, поэтому женщина чувствовала себя нормально вплоть до родов.

Современный уровень медицины, по словам специалиста, позволяет проводить качественную химиотерапию и лучевую терапию, а объем физических нагрузок нужно обязательно контролировать с лечащим врачом.

