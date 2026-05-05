Девушку выгнали из элитного фитнес-центра за видео с онкобольной Лерчек

В одном из элитных московских фитнес-клубов разгорелся скандал. Администрация фитнес-центра аннулировала членство клиентки, сняла, а позже опубликовала видео с онкобольной Валерией Чекалиной (Лерчек) во время тренировки, пишет Teleprogramma.org.

Девушка написала об этой ситуации в своем блоге. Официальная причина аннулирования — запрет на съемку третьих лиц без их согласия. Пострадавшая клиентка уверена: ее наказали не из-за правил, а из-за того, что Лерчек — богатая и влиятельная персона. Девушка намекнула на коррупцию и особое отношение к «звездным» клиентам.

«Это что за отношение? У нас Лерчек что, в аппарате каком-то сидит? А в ресторан она придет, тоже всех выгонят?» — отметила девушка.

Эта ситуация возникла в тот же день, когда Лерчек завершила четвертый сеанс химиотерапии. Всего через несколько часов после тяжелого лечения она пришла в тренажерный зал. Ее возлюбленный, Луис Сквиччиарини, уже не раз объяснял: физическая активность — часть плана лечения, рекомендованная врачами.

Онкологи подтверждают, что умеренные нагрузки действительно полезны для пациентов, но только под строгим контролем. Тем не менее критики Лерчек вновь заговорили о симуляции: как можно так быстро восстанавливаться и выглядеть бодрой после химии?

Сама клиентка, чье членство аннулировали, не собирается молчать. Она опубликовала скриншоты переписки с администрацией клуба и заявила, что чувствует себя обманутой и уверена: правда на ее стороне.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил под стражей стилиста Лерчек, обвиняемую в продаже подделок.