В Совфеде предложили расширить возможности для бесплатного второго высшего образования

В России могут расширить возможности для получения второго высшего образования за счет новых целевых квот и участия работодателей в финансировании обучения. Такое мнение высказал член Совета Федерации Игорь Мурог. Об этом пишет ТАСС .

Вопрос расширения доступа к бесплатному второму высшему образованию становится все более актуальным на фоне нехватки специалистов в ряде отраслей. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По словам сенатора, сегодня возможность получить второе высшее образование за счет государства доступна ограниченному кругу граждан. В основном речь идет о творческих специальностях, отдельных программах для выпускников военных вузов, а также некоторых категориях граждан с инвалидностью. При этом число таких бюджетных мест остается небольшим, а конкурс на них традиционно высокий.

Мурог отметил, что дефицит кадров в сфере информационных технологий, инженерии и медицины требует новых подходов к профессиональной подготовке специалистов. Одним из решений может стать введение целевых квот, ориентированных на потребности конкретных регионов и отраслей экономики. В качестве примера он привел направления, связанные с искусственным интеллектом, биотехнологиями и высокотехнологичным производством.

Еще одним механизмом сенатор назвал развитие сотрудничества между вузами и работодателями. По его мнению, компании могли бы оплачивать обучение сотрудников в обмен на обязательство отработать определенный срок на предприятии или в регионе после получения диплома.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на возможности магистратуры. Он напомнил, что обучение в магистратуре после бакалавриата не считается получением второго высшего образования, поэтому такой формат уже позволяет сменить профессию без дополнительных расходов для государства.

При этом Мурог подчеркнул, что при расширении доступа к образовательным программам важно сохранить прозрачные правила отбора и высокие требования к качеству подготовки специалистов.

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить правила поступления в вузы.