Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

StarHit: экс-возлюбленная Никиты Ефремова Ивакова вышла замуж в третий раз

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя модель и телеведущая Мария Ивакова узаконила отношения с 35-летним бизнесменом Кириллом Гурбановым, сообщает StarHit. Пара встречалась около двух лет.

Отмечается, что предложение руки и сердца Мария получила в апреле и сразу поделилась романтическим видео с поклонниками.

Для церемонии бракосочетания Мария выбрала белоснежное платье со струящимся шлейфом, облегающее фигуру. В наряде нет страз, вышивки и кружевного лоска — ведущая сделала ставку на элегантную классику. Образ невесты гармонично сочетается со строгим костюмом жениха.

Это замужество стало третьим для Иваковой. Первый брак с предпринимателем Эрнестом Рудяком продлился около двух лет — свадьба прошла в Италии. Имя второго супруга Мария на раскрывает.

Наиболее обсуждаемым в личной жизни Марии стал роман с актером Никитой Ефремовым, который длился около двух лет. По словам модели, одной из причин разрыва с артистом стала их схожесть. При этом Ивакова и Ефремов сохранили хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж.

Актуально

Читайте также

Ушел из жизни Сергей Соседов

Ушел из жизни Сергей Соседов

«Она защищалась»: мать гримера Бенграф требует переквалифицировать дело на самооборону

«Она защищалась»: мать гримера Бенграф требует переквалифицировать дело на самооборону

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

«Woman moment»: образ дочери Заворотнюк оценили почти в ₽2 млн

«Woman moment»: образ дочери Заворотнюк оценили почти в ₽2 млн

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Анонс концерта Канье Уэста исчез с официального сайта его тура

Анонс концерта Канье Уэста исчез с официального сайта его тура

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

Роман Товстик спрятал долю в «Меридиане»

Роман Товстик спрятал долю в «Меридиане»

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

Сын Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино»

Сын Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино»

В Наро-Фоминской школе № 5 торжественно открыли современное футбольное поле

В Наро-Фоминской школе № 5 торжественно открыли современное футбольное поле

Добавьте mosregtoday.ru в избранное