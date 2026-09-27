Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

40-летняя модель и телеведущая Мария Ивакова узаконила отношения с 35-летним бизнесменом Кириллом Гурбановым, сообщает StarHit. Пара встречалась около двух лет.

Отмечается, что предложение руки и сердца Мария получила в апреле и сразу поделилась романтическим видео с поклонниками.

Для церемонии бракосочетания Мария выбрала белоснежное платье со струящимся шлейфом, облегающее фигуру. В наряде нет страз, вышивки и кружевного лоска — ведущая сделала ставку на элегантную классику. Образ невесты гармонично сочетается со строгим костюмом жениха.

Это замужество стало третьим для Иваковой. Первый брак с предпринимателем Эрнестом Рудяком продлился около двух лет — свадьба прошла в Италии. Имя второго супруга Мария на раскрывает.

Наиболее обсуждаемым в личной жизни Марии стал роман с актером Никитой Ефремовым, который длился около двух лет. По словам модели, одной из причин разрыва с артистом стала их схожесть. При этом Ивакова и Ефремов сохранили хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж.