ЦСКА назван самой молодой командой РПЛ

«РУСТАТ»: ЦСКА возглавил рейтинг РПЛ по игровому времени молодых футболистов

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Статистический канал «РУСТАТ» подсчитал количество игровых минут молодых футболистов (в возрасте до 22 лет) по итогам девяти туров Российской премьер-лиги.

Лучшей командой по вовлеченности молодых игроков стал ЦСКА. Армейская молодежь провела в сумме 3866. Лидерство обеспечили регулярно играющие в основном составе голкипер Владислав Тороп (22), защитник Кирилл Данилов (19), полузащитники Матвей Кисляк (21), Матея Попович (20), Кирилл Глебов (20).

ЦСКА значительно оторвался по этому показателю от «Локомотива» (2237), а железнодорожники, в свою очередь, уверенно опередили «Оренбург» (1304) и «Акрон» (1090).

Меньше всех доверяют молодым футболистам в «Краснодаре» — всего 13 минут, «Ахмате» (22) и «Спартаке» (56).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ.

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