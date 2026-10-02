Португалия справляется и без Роналду: уверенная победа в гостях над Данией

Сборная Португалии по футболу обыграла в гостях команду Дании в рамках группового этапа Лиги наций со счетом 4:2.

Португальцы отправились в Копенгаген на фоне громкого скандала. Многолетний капитан команды Криштиану Роналду покинул расположение сборной, обидевшись на тренера Жорже Жезуша, который не выпустил его на поле в предыдущем матче с Норвегией.

Жоау Канселу открыл счет на 13-й минуте, на 23-й минуте Миккель Дамсгор сравнял его, а две минуты спустя Гонсалу Рамуш вновь вывел португальцев вперед. На 53-й минуте Расмус Хейлунд еще раз установил равновесие и отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду. Но затем действующие победители Лиги наций забили два мяча — Витинья и Жоау Феликс.

Сборная Португалии одержала третью победу в трех матчах при Жезуше, причем две из них были одержаны без участия Роналду. Команда лидирует в своей группе с девятью очками, по три балла у Дании, Норвегии и Уэльса.

Ранее сообщалось, что 41-летний Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной.