«Держу счастье в тайне»: Бледанс рассказала о таинственном возлюбленном

Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с Общественной Службой Новостей сокровенным: по ее словам, она наконец-то по-настоящему счастлива. Сейчас у звезды — бурный роман, однако личность избранника артистка намеренно не раскрывает. Бледанс подчеркивает, что впервые за долгие годы осознанно решила не выставлять личную жизнь напоказ.

Как призналась сама телеведущая, после трех браков и прежних ошибок она пришла к важному выводу: счастье стоит хранить в тайне. Новый спутник для нее — не просто возлюбленный, а наставник и учитель, который помогает ей иначе взглянуть на жизнь. По словам Бледанс, мужчина очень заботится о ней и искренне любит, но рассказывать о его профессии и имени она не намерена.

У Эвелины двое сыновей. Старший, Николай, родился в 1994 году — его отец, израильский предприниматель Дмитрий, не принимал активного участия в воспитании мальчика. В 2012 году у Бледанс и Александра Семина появился сын Семен. Мальчик родился с синдромом Дауна, и телеведущая не раз открыто говорила о своем материнстве, подчеркивая, что любит и принимает сына без оговорок, стараясь поддерживать и вдохновлять других родителей детей с особенностями развития.

Ранее стало известно, зачем Эвелина Бледанс купила целых 10 гектаров крымской земли.