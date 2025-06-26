Масштабный международный танцевальный флешмоб «Эхо Побед» запустили в усадьбе Гребнево

В рамках празднования Дня Победы организационный комитет ежегодной всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства иностранных дел РФ запустил масштабный международный танцевальный флешмоб «Эхо Побед».

Запуск флешмоба прошел в усадьбе Гребнево под песню «Синий платочек». Голосами флешмоба в сопровождении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ под руководством начальника оркестра, Народного артиста Республики Башкортостан полковника Азата Шахмухаметова стали Заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Дагестан Жасмин и лауреат всероссийских и международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко.

Посмотреть видеозапись флешмоба можно здесь.