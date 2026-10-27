Духовная практика: В церкви назвали отказ от порнографии шагом к очищению

Священник Русской православной церкви Валерий Сосковец поделился духовными и практическими рекомендациями по преодолению блудной страсти и избавлению от рукоблудия. В материале сетевого издания «Кулик» со ссылкой на Дзен-канал «Святые места» приводятся слова пастыря, назвавшего главным условием борьбы строгий контроль над зрительным восприятием и полный отказ от просмотра порнографического контента. Кроме того, представитель духовенства подчеркнул ключевую роль духовной практики, молитвенного правила и покаяния в очищении сердца. Об этом сообщает интернет-ресурс «Кулик» .

В православной традиции борьба с плотскими страстями рассматривается как важная составляющая духовного возрастания человека, требующая сознательного контроля над своими помыслами и привычками. Священнослужитель Русской православной церкви Валерий Сосковец отметил, что современное информационное пространство и некоторые медицинские рекомендации часто формируют ложное представление о рукоблудии как о естественном явлении. Однако для верующего человека, стремящегося к духовной чистоте, ключевым шагом становится осознанный отказ от факторов, провоцирующих греховные помыслы, и в первую очередь — от порнографических материалов.

Пастырь убежден, что эффективная борьба с плотскими искушениями начинается с защиты органов чувств от пагубного воздействия. По словам священника, бережное отношение к собственному зрению и фильтрация поступающего из интернета контента составляют незаменимую основу для дальнейшей духовной работы. Без отказа от разглядывания соблазняющих изображений и видеороликов любые попытки преодолеть блудную страсть оказываются неэффективными, так как внешние впечатления продолжают питать греховное желание.

Наряду с внешними ограничениями представитель РПЦ указывает на необходимость активной духовной жизни и молитвенной поддержки, без которых очищение сердца невозможно. В качестве практических духовных упражнений Валерий Сосковец советует регулярное чтение 50-го псалма и Покаянного канона Господу Иисусу Христу. Также верующим рекомендуется совершать молитвенные поклоны со словами «Боже, очисти мя грешнаго», что помогает укреплять волю и сохранять трезвение ума.