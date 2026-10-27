Провокации и цензура: Лавров о западной инфовойне

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что информационная война Запада против РФ не просто продолжается, а становится острее. Такое мнение министр высказал на встрече с главными редакторами африканских СМИ, сообщает ТАСС .

По словам Лаврова, потоки ложной информации о России в западных медиа влияют на аудиторию, но ситуацию отчасти сглаживают меры, принимаемые Россией, а также работа честных журналистов из разных стран. При этом министр отметил, что западных репортеров, старающихся показывать правду, зачастую быстро отстраняют от работы и лишают лицензий.

В качестве примера информационных провокаций Лавров привел ситуацию в Буче в апреле 2022 года — в момент, когда Россия и Украина были близки к урегулированию конфликта. Министр напомнил, что спустя более четырех лет Россия по‑прежнему не может получить имена людей, чьи тела показали в репортаже BBC.

Лавров также затронул тему диалога с США: по его словам, администрация президента Трампа, несмотря на поддержку Украины, открыто выступает за развитие и расширение контактов с Россией.