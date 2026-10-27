Выбор Трампа: покончить с Ираном или заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к крупной победе над Ираном и намерена навсегда лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием. Такое заявление американский лидер сделал во время выступления перед своими сторонниками в Техасе, сообщает РИА Новости .

Трамп также отметил, что сейчас стоит перед выбором в отношении Ирана — либо «покончить» с исламской республикой, либо заключить сделку.

Тем временем, по данным телеканала NBC, США постепенно эвакуируют военный и дипломатический персонал из стран региона — это напоминает обстановку начала конфликта с Ираном в феврале. Как отмечал CNN, эвакуация проходит в хаотичной обстановке.