Какие продукты прогонят осеннюю грусть: советы диетолога

По словам специалиста, в рационе стоит сделать акцент на овощах и фруктах: они богаты клетчаткой и фенольными соединениями, которые поддерживают естественную детоксикацию организма. Особенно полезны бананы — в них содержатся триптофан, магний, калий, фосфор и витамины группы В (в первую очередь В6): эти вещества участвуют в выработке серотонина — так называемого гормона счастья.

Для перекусов диетолог рекомендует орехи и семена — они насыщены полезными жирами, белками и микроэлементами. При этом важно не превышать оптимальную порцию: не более 50 граммов в день, иначе есть риск навредить здоровью.

Важную роль играют рыба и морепродукты: лосось и скумбрия особенно ценны из‑за высокого содержания омега‑3 кислот — они снижают уровень воспалительных процессов и положительно влияют на работу мозга. Включать такие продукты в меню стоит минимум дважды в неделю.

Не стоит отказываться и от молочных продуктов — кефира, йогурта, сыра: содержащиеся в них пробиотики поддерживают микрофлору кишечника, а это напрямую сказывается на общем самочувствии.

Еще один хороший источник триптофана — мясо индейки и цыпленка: в 100 граммах такого мяса содержится более 100% суточной нормы этой аминокислоты. Поскольку триптофан — предшественник серотонина, регулярное употребление этих продуктов помогает сохранять эмоциональный баланс.