Китайский партнер: компания Defetoo запустит пятый совместный проект в РФ

Российский автомобильный холдинг «АГР» совместно с китайским партнером Defetoo официально объявил о выводе на отечественный рынок нового отечественного бренда Votour. Марка специализируется на сегменте кроссоверов и внедорожников, адаптированных для различных сценариев путешествий. На запущенном официальном портале уже анонсированы три базовые линейки — V-серия, T-серия и R-серия, а официальная презентация бренда ожидает автолюбителей в начале ноября. Новый проект станет пятым совместным автобрендом холдинга. Об этом сообщает издание «Автопилот» .

Российский автомобильный холдинг «АГР» продолжает стратегическое расширение локализованной модельной линейки и официально анонсировал появление новой марки Votour, созданной в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Торговая марка позиционируется как отечественный бренд с международной экспертизой, созданный для удовлетворения спроса в сегменте кроссоверов и вседорожников. Согласно информации на официальном сайте проекта, продуктовая гамма будет разделена на три ключевые линейки: V-серию, T-серию и R-серию, ориентированные на городские и загородные поездки. Полноценная презентация марки и раскрытие технических деталей запланированы на 7 ноября.

Марка Votour пополнит портфель совместных проектов «АГР» и Defetoo, став уже пятым автобрендом после ранее запущенных Tenet, Tenet Plus, Esteo и Jeland. Напомним, что в рамках этого сотрудничества на территории России осуществляется сборка и продажи бейдж-инжиниринговых моделей концерна Chery и его суббрендов, включая Chery, iCar, Jaecoo, Omoda и Lepas. Запуск Votour призван закрепить присутствие компании в популярном сегменте SUV.

По предварительным данным автоаналитиков, под именем Votour на российском рынке будут пересобираться и продаваться адаптированные автомобили марок Jetour и Soueast. В частности, ожидается локализация кроссоверов Jetour Dashing и внедорожников серии T2, которые получат обновленные индексы и будут поставляться через создаваемую дилерскую сеть. Полный перечень комплектаций, гарантийные обязательства и розничные цены представитель компании пообещал обнародовать во время официального старта продаж.