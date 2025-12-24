Мать фигуристки Елены Костылевой опровергла слова Плющенко о тратах в 5 млн рублей в год

В публичном противостоянии вокруг юной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой прозвучало новое заявление. Ее мать, Ирина Костылева, в своем Telegram-канале дала ответ двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который ранее озвучивал суммы ежегодных затрат на спортсменку.

Ирина Костылева категорически опровергла информацию о том, что Плющенко тратил на ее дочь пять миллионов рублей. Она подробно описала тренировочный процесс в уходящем сезоне, который, по ее словам, сводился лишь к двум общим занятиям на льду в неделю, редким дополнительным урокам и крайне малому количеству индивидуальных подкатов. Мать фигуристки подчеркнула, что за этот период так и не приступили к полноценной отработке соревновательных программ.

Ранее Евгений Плющенко, объясняя причины разрыва контракта, заявил, что ежегодные расходы на подготовку Костылевой в его академии «Ангелы Плющенко» составляли 5 миллионов рублей, отметив, что эти средства по сути были личными, из общего семейного бюджета с продюсером Яной Рудковской.

21 декабря тренер официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. В ответ Ирина Костылева, которую Плющенко и Рудковская ранее обвиняли в неподобающем поведении, сообщила, что ее дочь теперь живет и тренируется в Москве под руководством другого специалиста.