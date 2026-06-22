Матвей Лыков рассказал, как сломал обе руки во Франции

Известный российский актер Матвей Лыков, сын Александра Лыкова, получил серьезную травму. Об этом неприятном моменте своей жизни артист рассказал в интервью WomanHit.

Во время утренней пробежки в Париже Лыков-младший запнулся о цепь, разделяющую тротуар и проезжую часть, и упал, сломав обе руки. Актер признался, что боль была невыносимой.

«В этот момент, конечно, все остановилось. Я был вынужден просить незнакомцев открыть мне дверь в собственную парадную и провести в квартиру», — рассказал Матвей.

Последующие недели стали для актера настоящим испытанием. С гипсом на обеих руках он не мог выполнять самые простые бытовые действия: умыться, побриться, поесть — все это превратилось в сложную задачу. Несмотря на трудности, он не унывал и старался находить поводы для улыбки.

Травма заставила Матвея пересмотреть свои жизненные планы. Он вернулся в Санкт-Петербург для лечения и реабилитации. Актер решил, что пора менять направление деятельности: он планирует заняться режиссурой, а не продолжать актерскую карьеру.

«Я принял это как знак, что, видимо, пока мне нужно двигаться в другую сторону. И вместо актерства пошел учиться режиссуре», — отметил Лыков-младший.

До несчастного случая артист активно строил карьеру модели за границей, посещал занятия актерским мастерством в Париже и увлекался триатлоном.

Ранее певица Катя Лель рассказала о несчастном случае, который произошел прямо на съемках.