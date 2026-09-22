«Они могут вернуться в США через несколько недель»: принц Гарри и Меган Маркл собираются покинуть Британию

Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в США через несколько недель из-за отсутствия королевской охраны. По информации Daily Mail, не исключается окончательное возвращение семьи в их калифорнийский дом в Монтесито.

Ключевой вопрос — безопасность: принц Гарри много лет добивается улучшенной государственной охраны за счет налогоплательщиков. Решение профильного комитета Ravec по вопросу охраны ожидается со дня на день. Если Гарри не получит желаемого уровня охраны, семья вернется в США. Собеседник издания заявил, что вернутся Сассекские могут уже на осенних каникулах.

Как пишет Daily Mail, на мысли о возвращении семью навел прокол службы безопасности. Охрана не учла, что у брата и сестры уроки заканчиваются в разное время. Сына Гарри и Маркл забрали из первой школы через два дня посещения и перевели в другую. Девочкуе нужно забирать из школы в 15:00, а мальчика — в 16:15.

Дорога до школы занимала более 30 миль и около двух часов в одну сторону. Из-за этого телохранителям приходилось либо дважды за день преодолевать лондонские пробки, либо долго дежурить у ворот. Такая ситуация делала кортеж уязвимым для папарацци и нарушала протоколы безопасности.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию и сразу нарвалась на хейт.