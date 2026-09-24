Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

Злата выбрала для свадьбы классический образ: белое пышное платье с корсетным верхом и длинную фату. На торжестве присутствовала сама Ковальчук, на которой было темно-фиолетовое платье с открытыми плечами.

Мужем Златы оказался музыкант Артем Розанир, выступающий в группе «Для дур» под псевдонимом Тема Джесс. Жених был одет в классический черный костюм и белую рубашку. Свадьбу посетили родственники и друзья молодых.

Отец Златы — актер Анатолий Ильченко. Она родилась 26 октября 2000 года в Петербурге. С детства снималась в «Тайнах следствия» в роли дочери Марии Швецовой. Мать всегда поддерживала ее на площадке.

В фильмографии девушки также есть такие картины, как «Можно, я буду звать тебя мамой?», «Пятая группа крови», «Ура! Каникулы!» и «Новороссия. Потемкин».

Ранее сообщалось, что популярный певец Akmal’ сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге через девять месяцев после росписи.