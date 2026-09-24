Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

Super: дочь звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук вышла замуж в Петербурге

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

25-летняя Злата, дочь 49-летней актрисы Анны Ковальчук, вышла замуж 17 сентября. Торжественная регистрация брака прошла в ЗАГСе № 1 в Санкт-Петербурге, сообщает Super.

Злата выбрала для свадьбы классический образ: белое пышное платье с корсетным верхом и длинную фату. На торжестве присутствовала сама Ковальчук, на которой было темно-фиолетовое платье с открытыми плечами.

Мужем Златы оказался музыкант Артем Розанир, выступающий в группе «Для дур» под псевдонимом Тема Джесс. Жених был одет в классический черный костюм и белую рубашку. Свадьбу посетили родственники и друзья молодых.

Отец Златы — актер Анатолий Ильченко. Она родилась 26 октября 2000 года в Петербурге. С детства снималась в «Тайнах следствия» в роли дочери Марии Швецовой. Мать всегда поддерживала ее на площадке.

В фильмографии девушки также есть такие картины, как «Можно, я буду звать тебя мамой?», «Пятая группа крови», «Ура! Каникулы!» и «Новороссия. Потемкин».

Ранее сообщалось, что популярный певец Akmal’ сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге через девять месяцев после росписи.

Актуально

Читайте также

«Сменила фамилию в закрытом аккаунте»: Полина Диброва спровоцировала слухи о тайном замужестве с Товстиком

«Сменила фамилию в закрытом аккаунте»: Полина Диброва спровоцировала слухи о тайном замужестве с Товстиком

Прокуратура вновь потребовала ужесточить наказание для Лерчек

Прокуратура вновь потребовала ужесточить наказание для Лерчек

Мирослава Карпович призналась, что ждет ребенка

Мирослава Карпович призналась, что ждет ребенка

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

Против иноагента Noize MC возбудили уголовное дело

Против иноагента Noize MC возбудили уголовное дело

«Woman moment»: образ дочери Заворотнюк оценили почти в ₽2 млн

«Woman moment»: образ дочери Заворотнюк оценили почти в ₽2 млн

«Это же круто!»: Волочкова рассказала о превращении фраз в мемы

«Это же круто!»: Волочкова рассказала о превращении фраз в мемы

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

«Большие заслуги и многолетняя деятельность»: Ольга Будина стала заслуженной артисткой России

«Большие заслуги и многолетняя деятельность»: Ольга Будина стала заслуженной артисткой России

Пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста

Пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков отметил 65-летие на роскошной яхте

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков отметил 65-летие на роскошной яхте

Добавьте mosregtoday.ru в избранное