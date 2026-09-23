«Хорошая и крепкая команда»: Обляков оценил сборную Ирана, ближайшего соперника России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о ближайшем сопернике национальной команды — сборной Ирана. Товарищеский матч пройдет 29 сентября в Казани.

Обляков назвал сборную Ирана «хорошей и крепкой командой». Иран выступал на чемпионате мира в Америке. Сборная не проиграла ни одного матча, сведя вничью игры с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). Однако три очка не позволили иранцам пробиться в плей-офф.

Сборные России и Ирана четырежды встречались друг с другом в товарищеских матчах. В первом матче в 2011 году победил Иран (1:0), следующие две встречи завершились вничью, а в октябре 2025 года Россия одержала непростую победу — 2:1. В составе российской команды отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Ранее портал «РУСТАТ» подсчитал, что ЦСКА является лидером РПЛ по количеству времени, проведенного на поле молодыми футболистами.