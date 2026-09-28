Солистка t.A.T.u Волкова трогательно обратилась к дочери в ее 22-летие

Super: Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием, опубликовав редкое фото

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием, пишет Super. Певица опубликовала совместную фотографию с именинницей и написала трогательный пост.

Певица призналась, что не может поверить, насколько взрослой стала ее дочь. В поздравлении Юлия пожелала Виктории здоровья и счастья.

«Мечтай! Все точно сбудется и получится!», — написала артистка.

Юлия назвала Викторию ответственным, целеустремленным и упорным человеком. Волкова выразила гордость и восхищение дочерью, пожелала ей больше радостных событий, путешествий и ярких впечатлений. В посте певица также поблагодарила дочь за то, что та выбрала ее в качестве мамы, и пообещала всегда быть рядом.

Волкова впервые стала мамой в 19 лет. По словам певицы, рождение ребенка в то время не входило в ее планы, но она никогда не сожалела о появлении дочери.

Ранее балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не поздравила единственную дочь с днем рождения.

Актуально

Читайте также

Комик Илья Соболев оказался на грани отмены из-за неудачной шутки про грудь экс-участницы «Холостяка»

Комик Илья Соболев оказался на грани отмены из-за неудачной шутки про грудь экс-участницы «Холостяка»

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

Звезда сериала «Трудные подростки» Крылова получила предложение руки и сердца

Звезда сериала «Трудные подростки» Крылова получила предложение руки и сердца

«Без скандалов и ругани»: продюсер Дворцов подтвердил развод Стаса Михайлова

«Без скандалов и ругани»: продюсер Дворцов подтвердил развод Стаса Михайлова

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

«Она выбрала это место сама»: звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Данилову похоронили возле матери

«Она выбрала это место сама»: звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Данилову похоронили возле матери

«Мне сложно быть дисциплинированной»: стало известно, что мешает Маше Малиновской заниматься спортом

«Мне сложно быть дисциплинированной»: стало известно, что мешает Маше Малиновской заниматься спортом

Погиб первый победитель голландского шоу «Голос» Бен Сондерс

Погиб первый победитель голландского шоу «Голос» Бен Сондерс

Долина раскрыла, сколько раз Москва отказывала ей в прописке

Долина раскрыла, сколько раз Москва отказывала ей в прописке

Добавьте mosregtoday.ru в избранное