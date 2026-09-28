Солистка t.A.T.u Волкова трогательно обратилась к дочери в ее 22-летие
Super: Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием, опубликовав редкое фото
Фото: [соцсети]
41-летняя солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием, пишет Super. Певица опубликовала совместную фотографию с именинницей и написала трогательный пост.
Певица призналась, что не может поверить, насколько взрослой стала ее дочь. В поздравлении Юлия пожелала Виктории здоровья и счастья.
«Мечтай! Все точно сбудется и получится!», — написала артистка.
Юлия назвала Викторию ответственным, целеустремленным и упорным человеком. Волкова выразила гордость и восхищение дочерью, пожелала ей больше радостных событий, путешествий и ярких впечатлений. В посте певица также поблагодарила дочь за то, что та выбрала ее в качестве мамы, и пообещала всегда быть рядом.
Волкова впервые стала мамой в 19 лет. По словам певицы, рождение ребенка в то время не входило в ее планы, но она никогда не сожалела о появлении дочери.
Ранее балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не поздравила единственную дочь с днем рождения.