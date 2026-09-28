Солистка t.A.T.u Волкова трогательно обратилась к дочери в ее 22-летие

Певица призналась, что не может поверить, насколько взрослой стала ее дочь. В поздравлении Юлия пожелала Виктории здоровья и счастья.

«Мечтай! Все точно сбудется и получится!», — написала артистка.

Юлия назвала Викторию ответственным, целеустремленным и упорным человеком. Волкова выразила гордость и восхищение дочерью, пожелала ей больше радостных событий, путешествий и ярких впечатлений. В посте певица также поблагодарила дочь за то, что та выбрала ее в качестве мамы, и пообещала всегда быть рядом.

Волкова впервые стала мамой в 19 лет. По словам певицы, рождение ребенка в то время не входило в ее планы, но она никогда не сожалела о появлении дочери.

Ранее балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не поздравила единственную дочь с днем рождения.