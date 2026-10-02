Холанд хочет судиться с норвежской авиакомпанией, использовавшей его узнаваемую прическу для рекламы

Холанд подал в суд на авиакомпанию Norwegian из-за использования его образа

Культура и спорт

Фото: [соцсети авиакомпании Norwegian]

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд готов судиться с национальной авиакомпанией Norwegian из-за незаконного использования его образа.

Команда Холанда подала иск в суд. Во время чемпионата мира Norwegian использовала легко узнаваемую прическу Холанда в рекламе. С помощью фотошопа хвостик нападающего прикрепили к самолету авиакомпании. Изображение сопровождал слоган: «Мы никогда еще не выглядели настолько норвежскими».

В настоящее время посты с изображением удалили, а представитель авиакомпании Эйвинд Хаммер Мюре выразил разочарование таким ходом событий.

«Как и почти вся Норвегия, этим летом мы поддержали национальную сборную, опубликовав несколько спонтанных постов, вдохновленных трендами в социальных сетях», — пояснил Мюре.

Представитель компании рассчитывает, что дело удастся решить с помощью конструктивного диалога.

Сборная Норвегии провела свой самый успешный чемпионат мира в истории. В 1/8 финала скандинавы выбили Бразилию (2:1), в четвертьфинале лишь в дополнительное время уступили Англии (1:2). Эрлинг Холанд забил на турнире семь мячей.

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