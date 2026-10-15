Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

People: 40-летняя Меган Фокс призналась, что испытывает вину перед дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя голливудская актриса Меган Фокс поделилась переживаниями о материнстве. В интервью People она рассказала о чувстве вины перед дочерью, которую родила 27 марта 2025 года от музыканта Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly.

Меган призналась, что впервые в жизни она смогла остаться дома с ребенком, а не выходить на работу сразу после родов.

Актриса отметила, что после рождения сыновей ей приходилось рано возвращаться к съемкам, и это давалось тяжело. Несмотря на то, что теперь она постоянно находится с дочерью, чувство вины не исчезло.

«Когда ты мама, вины так много. Даже когда я с дочерью все время, я все равно чувствую вину, если отхожу позвонить, сходить на массаж или сделать что-то для себя или карьеры», — сказала Фокс.

Отсутствие необходимости срочно выходить на работу сняло часть давления, которое Меган ощущала как молодая мама. Она выразила благодарность за возможность полностью посвятить себя дочери. Меган отметила, что это время бесценно, и она старается наслаждаться каждым моментом.

Ранее Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности.

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