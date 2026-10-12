«Возможно, из-за этой ситуации у меня до сих пор нет детей!»: Сысоева сделала шокирующее заявление о Федункив

Teleprogramma.org: Сысоева заявила, что Федункив ударила ее в живот в 2022 году

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Конфликт между 42-летней Надеждой Сысоевой и 55-летней Мариной Федункив вспыхнул с новой силой, пишет Teleprogramma.org. Сысоева публично обвинила бывшую коллегу по Comedy Woman в нападении и призвала к ее «отмене». Поводом для этого призыва стало недавнее упоминание Федункив истории с гастролей в эфире своего шоу «Теория».

По словам Сысоевой, инцидент произошел в феврале 2022 года во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке. Сысоева утверждает, что Федункив на протяжении всего тура злоупотребляла алкоголем. Перед последним концертом она задержала команду в автобусе и решила покурить. Когда Сысоева Надежда ей замечание, Марина, по словам артисты, отреагировала агрессивно и ударила ее ногой в живот.

«Она с гордостью делится тем, как пнула в живот хрупкую девушку. И задумайтесь: возможно, из-за этой ситуации у меня до сих пор нет детей!» — рассказала она.

Федункив не отрицает сам конфликт, но категорически отвергает факт удара в живот. Она сравнила Сысоеву с «бабушкой с деменцией» и предположила, что у экс-коллеги «больше ничего в жизни не происходит».

После конфликта Марину исключили из Comedy Woman на год. По словам Надежды, девять месяцев Федункив звонила ей с извинениями, но только когда выпивала. Федункив позже говорила, что не жалеет о поступке и поступила бы так же снова.

Ранее команда Надежды Сысоевой объяснила конфликт с Викторией Боней в шоу «Выжить в Дубае».

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