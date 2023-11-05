Мэттью Перри похоронили возле павильона, в котором снимали сериал «Друзья»

Американского актера Мэттью Перри похоронили напротив студии Warner Brosers, в которой снимался на протяжении нескольких лет сериал «Друзья». Об этом сообщил портал TMZ .

Перри похоронили на кладбище, расположенном в мемориальном парке Форест-Лоун в Голливуде. Как уточняет издание, на прощальной церемонии присутствовали его старые коллеги.

На фотографиях с похорон, которые распространились в соцсетях и СМИ, пользователи распознали среди участников церемонии Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Кортни Кокс, Дэвида Швиммера и Мэта Леблана.

О смерти Перри стало известно 28 октября. Актер скончался в Лос-Анджелесе. Его тело, по информации TMZ, обнаружили в джакузи собственного дома. Как позже уточнило издание, на месте трагедии никаких следов наркотических веществ найдено не было. Причиной смерти медики назвали утопление. Также установлено, что смерть не носит насильственный характер.

Перри было 54 года. Он запомнился многим ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Актер также снялся в таких фильмах и сериалах как «Чарльз в ответе», «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Клиника». Последнюю роль Перри сыграл в проекте «Друзья: Воссоединение», который вышел в 2021 году. Там он был самим собой.