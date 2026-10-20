Мичков помог «Филадельфии» обыграть команду Макара и Маккиннона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.

Первой звездой матча признан российский форвард «Летчиков» Матвей Мичков, сделавший дубль. Он довел счет своих голов в сезоне до шести. Среди россиян больше только у Кирилла Капризова (10) и Василия Подколзина (7).

Мичков набрал отличную форму. Всего в сезоне у него 7 (6+1) очков, и пять из них нападающий набрал в последних трех матчах.

Победа, всего лишь вторая в чемпионате, позволила «Филадельфии» уйти с последней строчке в Восточной конференции. Команда набрала семь очков в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что капитан петербургского СКА Сергей Плотников может покинуть клуб после прихода на пост главного тренера Андрея Разина.