Мичков помог «Филадельфии» обыграть команду Макара и Маккиннона

Дубль Мичкова помог «Филадельфии» одержать вторую победу в регулярке НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.

Первой звездой матча признан российский форвард «Летчиков» Матвей Мичков, сделавший дубль. Он довел счет своих голов в сезоне до шести. Среди россиян больше только у Кирилла Капризова (10) и Василия Подколзина (7).

Мичков набрал отличную форму. Всего в сезоне у него 7 (6+1) очков, и пять из них нападающий набрал в последних трех матчах.

Победа, всего лишь вторая в чемпионате, позволила «Филадельфии» уйти с последней строчке в Восточной конференции. Команда набрала семь очков в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что капитан петербургского СКА Сергей Плотников может покинуть клуб после прихода на пост главного тренера Андрея Разина.

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