Михалков встал на защиту скандального сериала «Слово пацана»
Фото: [© РИА Новости / Екатерина Чеснокова]
Советский и российский актер и кинорежиссер Никита Михалков считает звучащие в обществе призывы запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» абсолютной глупостью.
По мнению Михалкова, это очень «мощная картина», поскольку основана на исторической правде.
«То, что показывают, то, что было на самом дел, то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно было быть», — цитирует кинорежиссера ТАСС.
Что касается режиссера сериала Жоры Крыжовникова, то он, по словам Михалкова — очень талантливый кинорежиссер. Он подчеркнул, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — настоящее кино, которое волнует умы. Именно поэтому после выхода сериала на экраны «все так всполошились»