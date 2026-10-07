«Миннесота» с двумя русскими голами уступила «Баффало»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» уступили на выезде «Баффало Сейбрз» в овертайме — 2:3.

«Дикари» вели перед заключительным периодом с разницей в две шайбы. Причем оба гола записали на свой счет российский нападающие «Миннесоты» — Данила Юров и Максим Шабанов. Для обоих игроков эти шайбы стали первыми в сезоне, а Шабанов, перешедший в «Миннесоту» из «Нью-Йорк Айлендерс», вообще отличился впервые за новый клуб.

Однако в третьем периоде «Миннесота» не удержала преимущество и позволила сравнять счет, а в овертайме защитник «Баффало» Оуэн Пауэр принес победу своей команде.

Два других россиянина «Миннесоты», Кирилл Капризов и Яков Тренин, результативными действиями не отметились.

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