Стал известен срок восстановления после травмы капитана «Флориды» Баркова

Капитан «Флориды» Барков пропустит до восьми недель из-за травмы ноги

Культура и спорт

Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]

Капитан клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Александр Барков пропустит от шести до восьми недель из-за травмы левой ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис.

Специалист уточнил, что Баркову не потребуется хирургическое вмешательство.

Нападающий пропустил весь прошлый сезон из-за операции на крестообразных связках правого колена. Он получил травму в первый же день тренировочного лагеря.

Нынешняя травма не связана с предыдущей. Во втором матче «Флориды» в регулярном чемпионате против «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) нападающий упал после единоборства, у него подвернулась левая нога. Барков тут же покинул площадку.

Александр Барков, представляющий Финляндию, всю карьеру в НХЛ проводит за «Флориду», которая выбрала его под вторым номером на драфте-2013. Всего 31-летний форвард провел 805 матчей за клуб, в которых набрал 782 (286+496) очка.

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