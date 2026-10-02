Барков вновь получил травму: капитан «Флориды» пропустил весь прошлый сезон

Капитан клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Александр Барков вновь получил травму. Он покинул площадку на девятой минуте второго периода матча с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) после неудачного падения.

Барков проводил лишь второй матч после пропуска целого сезона. Он перенес операцию на связках колена после травмы, полученной в первый же день тренировочного лагеря сезона 2025/26.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что картина по повреждению Баркова будет ясна к следующему дню после проведения необходимой диагностики. Специалист подчеркнул, что новая травма никак не связана с предыдущей.

Александр Барков, представляющий Финляндию, всю карьеру в НХЛ проводит за «Флориду», которая выбрала его под вторым номером на драфте-2013. Всего 31-летний форвард провел 805 матчей за клуб, в которых набрал 782 (286+496) очка.

Ранее российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».