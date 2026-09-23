Жедсон не перейдет в «Трабзонспор» ближайшей зимой

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш не перейдет в турецкий «Трабзонспор» в зимнее трансферное окно, заявили Sport24 представители португальского футболиста в агентстве Gestifute.

О возможном переходе 27-летнего португальца сообщало турецкое издание Fotomaç.

В агентстве заверили, что Жедсон счастлив в «Спартаке» и в ближайшее время не задумывается о смене команды.

Жедсон перешел в «Спартак» летом 2025 года из «Бешикташа». Его соглашение с красно-белыми рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за красно-белых, забил один мяч и один раз ассистировал партнерам. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €16 млн.

Ранее комментатор Георгий Черданцев назвал легким для «Спартака» календарь, который был у красно-белых на старте сезона.