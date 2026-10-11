«Секс-автобус» и выговор: известного лыжника наказали за переписку с порноактрисой

Финская лыжная ассоциация наказала спортсмена Реми Линдхольма за публичный флирт с порноактрисой Сусанной Пентилля. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным источника, участник Олимпиады-2022 в комментарии для Iltalehti заявил, что готов вместе с товарищами по сборной Эмилем Лиекари и Антоном Кемппи наведаться в «секс-автобус» Пентилля. 54-летняя актриса ответила на это предложение согласием.

Внутреннее разбирательство завершилось для Линдхольма выговором.

Тем временем ситуация вокруг российских лыжников продолжает меняться. 7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять прежние ограничения с отечественных спортсменов — те рекомендации признаны неактуальными.

Напомним, россияне были отстранены от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила это решение, однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международной арене. Они стартовали на этапах Кубка мира и выступили на Олимпийских играх 2026 года, но медалей там не завоевали.