Суд запретил Брэду Питту читать письма Анджелины Джоли о продаже доли в винодельне

Голливудская звезда Анджелина Джоли одержала победу в затяжном противостоянии с бывшим супругом Брэдом Питтом, пишет The Voice. На этот раз Верховный суд Лос-Анджелеса рассмотрел эпизод, связанный с винодельней «Мираваль» во Франции, которую пара когда-то приобрела вместе.

Питт пытался получить доступ к частным электронным письмам Джоли, касающимся продажи ее доли в этом предприятии. Однако суд встал на сторону актрисы, постановив, что эти письма являются конфиденциальными, а сам Питт не смог опровергнуть этот факт.

Адвокат Анджелины, Пол Мерфи, не скрывал радости и назвал решение «важной победой».

«Брэд Питт вышел за рамки дозволенного, пытаясь получить доступ к конфиденциальным документам», — заявил он.

Юрист подчеркнул, что суд защитил право его клиентки на приватность.

Для Джоли, которая последние годы посвятила борьбе за свои права и воспитанию детей, это стало еще одним подтверждением того, что справедливость существует.

Тем временем сама актриса, судя по всему, готовится к новому этапу жизни. Она выставила на продажу свой дом в Калифорнии, который приобрела в 2017 году, сразу после расставания с Питтом. Стоимость особняка — $30 млн.

По информации инсайдеров, Джоли намерена переехать во Францию вместе с детьми уже этим летом. Продажа калифорнийской недвижимости — лишь часть этого плана.

