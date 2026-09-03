По данным издания, пропавший 14-летний житель Прокопьевска, чьи поиски начались 28 августа, найден живым. О том, что школьника удалось разыскать, в четверг, 3 сентября, официально сообщила пресс-служба региональной полиции.

По информации издания, подростка обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперуполномоченными уголовного розыска. Как выяснилось, все это время мальчик проводил время в гостях у знакомого. Никто не удерживал его силой, угроз здоровью не было.

Ориентировки на разыскиваемого передавали во все наряды полиции, публиковали в социальных сетях, местных телеграм-каналах и в СМИ. Неравнодушные жители также подключались к распространению информации. В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работу с семьей и самим подростком. Им предстоит выяснить, почему школьник ушел из дома и не выходил на связь с родителями почти семь дней. По результатам проверки будет принято решение о мерах профилактического характера.

Ранее сообщалось, что в Междуреченске подросток пропал в День знаний.