ISU предоставил нейтральный статус чемпионам мира Мишиной и Галлямову

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус одной из сильнейших российских спортивных пар Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган.

Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине в парном катании и в командном турнире. Также до остранения россиян фигуристы успели выиграть чемпионат мира и чемпионат Европы.

Дуэт трижды выигрывал чемпионат России, но на последнем национальном турнире Мишина и Галлямов уступили паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бойкова и Козловский раньше успели получить нейтральный статус и выступят на турнире в Японии Kinoshita Group Cup. Этот турнир станет первым для взрослых российских фигуристов после возвращения на международную арену.

Ранее чемпионка России 2023 года Софья Акатьева сообщила, что возобновила тренировки на льду после пропуска прошлого сезона из-за травмы.