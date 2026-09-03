Капитан «Спартака» объяснил, почему не вызывается в сборную

32-летний полузащитник находится в прекрасной форме. Накануне Зобнин забил красивый мяч в ворота «Родины» (3:1) в Кубке России, ранее он отличился в важнейшем матче с «Зенитом» (2:0). При Хуане Карлосе Карседо Зобнин стал незаменимым игроком, испанский тренер использует его в центре полузащиты и на левом краю обороны.

«Судя по последнему разговору с Карпиным — пока наша сборная в таком положении, я не буду вызываться», — сказал Зобнин.

Футболист признался, что уже давно в последний раз разговаривал с главным тренером национальной команды. Зобнин отметил, что в «Спартаке» играет почти в каждом матче, а вызов в сборную стал бы для него дополнительной нагрузкой.

Роман Зобнин дебютировал за сборную России в 2015 году. В последний раз он играл за команду в квалификации к чемпионату мира против Хорватии (0:1) в 2025 году. Всего капитан «Спартака» провел 41 матч за сборную России, голов не забивал, но шесть раз ассистировал партнерам.

Ранее Хуан Карлос Карседо рассказал о состоянии Эсекьеля Барко, заболевшего бронхитом.