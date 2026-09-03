«Они пошли за грибами». Тела двух женщин найдены в в Енисейском округе Красноярского края

В лесном массиве Енисейского округа Красноярского края обнаружены тела неустановленных лиц с признаками нападения диких животных. Информацию предоставили в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель».

«Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения по заявке сотрудников полиции выезжали на поиск двух женщин 1953 и 1959 годов рождения, которые 31 августа ушли в лес за грибами в районе пос. Подтесово Енисейского округа», — говорится в сообщении ведомства.

Поисковые мероприятия проводились совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. В процессе работы обследовано 200 тыс. кв. м лесной территории, где и были найдены человеческие останки со следами нападения диких зверей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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