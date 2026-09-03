Атака БПЛА ВСУ на регионы России 3 сентября 2026: ПВО сбила 61 дрон над Москвой

В ночь на 3 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Московском регионе, где силы ПВО уничтожили 61 БПЛА. В Белгородской области в результате атак пострадали три мирных жителя. В Донецкой Народной Республике от ударов ВСУ погибли четыре человека. Атакам также подверглись Севастополь, Ростовская, Тульская, Воронежская области и другие регионы.

Москва и Московская область: 61 сбитый БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 3 сентября силы ПВО Минобороны уничтожили 61 беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Первоначально мэр сообщил о 10 сбитых дронах в 00:27, затем последовательно информировал о росте числа ликвидированных целей до 27 и позднее до 61. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В связи с атакой вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Севастополь: три сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, уничтожив три беспилотника в районе Севастопольской и Казачьей бухт, а также в Гагаринском районе. Пострадавших среди жителей нет. В 22:37 был объявлен отбой воздушной атаки.

Белгородская область: трое пострадавших мирных жителей

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя. В селе Тимоново Валуйского округа двое человек получили акубаротравмы после атаки дрона. В городе Грайворон мужчина получил осколочные ранения предплечья, лица и таза после детонации FPV-дрона. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение назначено амбулаторное.

Донецкая Народная Республика: четверо погибших, пятеро раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки от ударов ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро ранены. Три человека погибли в Новоазовском округе, один — в Володарском. Повреждены гражданские объекты, автобус, спецтехника и несколько машин в Горловке, Енакиево и еще пяти округах.

Ростовская область: объявлена беспилотная опасность

В Ростовской области ночью 3 сентября была объявлена воздушная тревога и введен режим беспилотной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о работе сил ПВО. В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку БПЛА и работы средств ПВО.

Воронежская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о включении сирен и громкоговорителей в Бобровском и Бутурлиновском районах и в Борисоглебске в связи с угрозой атаки БПЛА. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Тульская область: сбитые БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении подразделениями ПВО Минобороны России пяти украинских беспилотников над регионом. Информации о пострадавших не поступало. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Другие регионы: ограничения полетов

В ночь на 3 сентября вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи, а также в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском. К утру ограничения были сняты во Внуково, Шереметьево, Геленджике и Сочи.