Стали известны стартовые номера российских фигуристов на Kinoshita Group Cup

Стали известны стартовые номера российских фигуристов по итогам жеребьевки на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в столице Японии Токио. Об этом сообщается на сайте соревнований.

У женщин серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) получила второй стартовый номер в короткой программе. Камилла Нелюбова и Анна Фролова выйдут на лед шестой и седьмой соответственно.

Аналогичные стартовые номера выпали и российским мужчинам-одиночникам. Евгений Семененко выступит вторым, Владислав Дикиджи — шестым, Петр Гуменник — седьмым.

Соревнования в Токио станут первыми международными стартами для взрослых российских фигуристов после отстранения. ISU разрешил выступать им в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что ISU отозвал нейтральный статус у Марка Кондратюка, которого заменил Владислав Дикиджи.