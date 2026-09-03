Подросток получил реальный срок за стрельбу по автобусу из окна дома

Суд в Кемеровской области вынес приговор 17-летнему жителю города Белово. Подросток признан виновным в хулиганстве с применением оружия и вандализме. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, молодой человек, находясь у окна собственного дома, произвел два выстрела из пневматического пистолета в сторону проезжавшего рейсового автобуса. Одна из пуль попала в стекло и повредила его. Никто из пассажиров и водитель не пострадали. Однако ущерб для автопредприятия оказался существенным — замена стеклопакета обошлась более чем в ₽10 тыс.

В ходе расследования подросток полностью признал свою вину и компенсировал нанесенный ущерб. Но суд учел общественную опасность содеянного и назначил несовершеннолетнему наказание в виде одного года и 10 дней лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес органов профилактики безнадзорности — в нем указано на недостаточный контроль за поведением подростка, что могло способствовать совершению правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Кемерове вооруженный мужчина стрелял в воздух и угрожал девушке.