«Других вариантов, кроме как побеждать, у нас нет»: Соболев о настрое на матч с ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в интервью клубному сайту высказался о предстоящем матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

Накануне Соболев стал главным героем кубкового матча с махачкалинским «Динамо» (3:0), дублем обеспечив победу своей команды.

Матч с ЦСКА пройдет уже в субботу, 5 сентября, но Соболев уверен, что команда успеет восстановиться к принципиальному матчу.

«Думаю, что проблем никаких не будет. Победы всегда придают уверенности, тем более домашние, при своих болельщиках. Но, опять же, играем против ЦСКА, принципиального соперника. Думаю, что других вариантов, кроме как побеждать, у нас нет», — сказал Соболев.

«Зенит» и ЦСКА занимают третье и четвертое места в РПЛ, имея равное количество очков — по 12. Александр Соболев ударно начал нынешний сезон, на его счету восемь голов и две результативные передачи в девяти матчах во всех турнирах.

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