Нож в порыве ревности: в Новокузнецке задержали 52-летнюю женщину после нападения на 44-летнего мужа

В Новокузнецке семейный конфликт на улице Космонавтов перерос в потасовку с применением оружия. 52-летняя женщина в состоянии ревности нанесла ножевое ранение своему 44-летнему супругу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Кузбасса.

По данным ведомства, экстренный вызов поступил от самого пострадавшего. Прибывший наряд Росгвардии застал на месте происшествия мужчину с резаной раной руки. Женщина была задержана на месте преступления — она не пыталась скрыться. Предварительная причина инцидента — ревность. В ходе ссоры новокузнечанка не сдержала эмоций и пустила в ход нож.

Задержанную передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В случае подтверждения умышленного причинения вреда здоровью женщине может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе женщина напала на брата с серпом из-за маринованных огурцов.