Мужская сборная заняла третье место на Кубке России по керлингу

Подмосковные спортсмены завоевали бронзовую медаль Кубка России по керлингу среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Известно, что за сборную команду региона сыграли Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Куликов, Петр Кузнецов и Алексей Тузов. На турнире им удалось одержали шесть побед. В матче за третье место керлингисты из Московской области обыграли сборную команду Красноярского края со счетом 7:4.

​Обладателями Кубка страны стали спортсмены из Санкт-Петербурга, за ними расположилась сборная Краснодарского края. Всего в соревнованиях принимали участие шестнадцать сборных команд.