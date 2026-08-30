На Украине требуют наказать Потапа за продвижение русского языка

Украинского певца и рэпера Алексея Потапенко, известного как Потап, могут лишить звания заслуженного артиста Украины. Причиной стала петиция, появившаяся на сайте офиса президента Владимира Зеленского, в которой артиста обвиняют в систематическом использовании русского языка и пренебрежении украинским.

На сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию с требованием лишить Алексея Потапенко звания заслуженного артиста Украины. Авторы документа утверждают, что рэпер регулярно предлагает русский язык как альтернативу украинскому и выступает за его распространение в стране, что квалифицируется как «систематическое публичное пренебрежение» государственным языком.

Вопрос языковой политики на Украине остается одним из самых чувствительных после событий 2014 года. Власти страны последовательно проводят курс на вытеснение русского языка из публичного пространства. Однако даже президент Владимир Зеленский время от времени переходит на русский — так, в середине июля на пресс-конференции в Киеве он использовал слово «взгляд» вместо украинского «погляд», после чего поспешно исправился.

Сама ситуация с Потапом не первая в череде подобных случаев. Ранее ряд украинских артистов уже подвергались критике за использование русского языка в публичных выступлениях. Будет ли удовлетворена петиция против Потапа — пока неизвестно, но сам факт ее появления свидетельствует о сохраняющейся остроте языкового вопроса в украинском обществе.