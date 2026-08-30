Больше не просто пляж: Сочи готовит ответ зарубежным курортам

На форуме «Вся Россия — 2026» в Сочи эксперты, представители власти и ученые обсудили трансформацию главного курорта страны. Основной вывод: будущее региона — за многоформатным отдыхом, который выходит далеко за рамки традиционного пляжного сезона. От агротуризма и чайных плантаций до научных маршрутов и бережливых технологий в гостиницах — Сочи готовится удивлять гостей круглый год. Об этом пишет сайт газеты «в 24 часа» .

Сочи постепенно отказывается от имиджа исключительно летнего курорта. С начала года Краснодарский край принял около 10,5 млн туристов, почти половина из них — примерно 5 млн — выбрали именно сочинское направление. Чтобы удерживать интерес, регион делает ставку на круглогодичность: более 70 отелей уже предлагают специальные семейные программы с бесплатным проживанием для детей до 12 лет и скидками на экскурсии.

Одним из драйверов развития становится локальный продукт. Проект «Выбирай сочинское» объединяют с агротуризмом: гостям предлагают не просто покупать местные продукты, но и участвовать в процессе их производства. Также активно развиваются новые форматы — глэмпинги, научно-популярные маршруты по ботаническому саду «Дерево Дружности» и чайный туризм с посещением плантаций самого северного чая в мире.

Не осталась в стороне и внутренняя кухня курорта. Внедрение бережливых технологий в гостиницах позволило автоматизировать рутинные процессы и высвободить до 30% рабочего времени персонала без сокращений. Освободившиеся ресурсы направлены на живое общение с гостями — то, что в индустрии гостеприимства ценится особенно высоко.

В условиях конкуренции с зарубежными направлениями сочинские курорты делают ставку не на низкую цену, а на соотношение стоимости, качества и разнообразия услуг. Итогом форума стали конкретные инициативы, включая организацию пресс-тура для фотожурналистов по новым туристическим локациям. Главная задача — дать каждому из миллионов гостей повод возвращаться в Сочи снова и снова, независимо от сезона.