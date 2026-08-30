Русский Том Круз в деле: актер Юра Борисов совершил опасный трюк на самом высоком куполе ВДНХ

Актер Юра Борисов, исполнивший главную роль в фильме «Девятая планета», забрался без страховки на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Высота конструкции — 75 метров. Свой трюк артист совершил в рамках промо-кампании перед премьерой картины, сообщает канал StarHit.ru.

Юра Борисов устроил необычную акцию в преддверии выхода фантастического фильма «Девятая планета». Актер поднялся на вершину павильона «Космос» на ВДНХ, не используя страховочное оборудование. Купол возвышается на 75 метров — это примерно высота 25-этажного дома. «Я вспотел, честно говоря. Страшно», — коротко прокомментировал свой подъем артист.

Фильм «Девятая планета», где Борисов сыграл главную роль, рассказывает историю автомеханика Димы Хрусты. Его жизнь меняется, когда он начинает вспоминать службу на другой планете — сражения с чудовищами, фантастические пейзажи и любовь к девушке по имени Полина. Вот только сослуживцы уверяют героя, что они проходили обычную армейскую службу. Когда Дима встречает Полину в реальности, он понимает: кто-то стер им всем память. Вернуть правду можно, только отправившись обратно на опасную планету. Видимо, ради такого сюжета актер решился на экстремальный промо-трюк.