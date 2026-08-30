Анталья вошла в топ-5 самых стрессовых городов Турции для россиян

Анталья оказалась на пятом месте в рейтинге самых стрессовых городов Турции, уступив лишь Стамбулу, Анкаре, Измиру и Бурсе. Российские туристы, составляющие одну из крупнейших групп отдыхающих, могут ощущать дискомфорт из-за пробок, переполненных районов, жары и выросших цен, особенно в пик сезона. Впрочем, эксперты подчеркивают: для приезжих эти факторы не так критичны, как для местных жителей.

Портал Turizmdatabank составил рейтинг городов Турции по уровню стресса, оценивая плотность населения, дорожную обстановку, время в пути, стоимость жизни и экологию. Анталья заняла пятую строчку — вслед за Стамбулом, Анкарой, Измиром и Бурсой.

Турагент Эзги Байрактар в беседе с РИА Новости пояснила, что российские путешественники приезжают в Анталью с настроем на отдых, поэтому воспринимают город иначе, чем живущие там постоянно. Однако в высокий сезон — в июле и августе — даже двухнедельный отпуск может омрачиться толпами туристов, перегруженными дорогами, пляжами и ресторанами. Жара и высокие цены на услуги, такси и развлечения только усугубляют ситуацию.

По словам Байрактар, одна из главных причин роста стрессовой нагрузки — стремительное увеличение населения города. Туристическая привлекательность и хороший климат привлекают новых жителей, что меняет рынок жилья и повседневный уклад. Турецкий социолог Фунда Алпаслан Талай добавляет: рост доли расходов на жилье и повседневные товары усиливает чувство экономической незащищенности среди горожан. При этом сезонная занятость в туризме не всегда приносит местным жителям стабильный доход.

Для россиян, которые хотят избежать лишнего стресса, Байрактар рекомендует выбирать май, начало июня, конец сентября или октябрь — в эти периоды туристов меньше, передвигаться проще, а отдых получается спокойнее. Также стоит обращать внимание на расположение отеля относительно аэропорта и планируемых мест посещения: в разгар сезона время в пути может существенно увеличиться.