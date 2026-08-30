Ограничения вызвали задержку более 100 рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово и Внуково — задержали или отменили более 100 рейсов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва». Причиной стали ночные ограничения на использование воздушного пространства, которые вводили на разных площадках от одного до двух раз.

Минувшая ночь в столичных авиагаванях выдалась напряженной. Наибольшее число сбоев зафиксировано в Шереметьево — там перенесли почти 50 рейсов. Во Внуково задержали обслуживание 34 рейсов: 17 самолетов не смогли вылететь вовремя, еще 17 — не прибыли по графику. В Домодедово отменили или задержали 17 рейсов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства вводились в Шереметьево один раз, в Домодедово и Внуково — по два раза. При этом Внуково работал в режиме запасного аэродрома и принял два воздушных судна. Официальных комментариев от авиавластей по поводу причин ограничений пока не поступало. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах аэропортов и авиакомпаний.