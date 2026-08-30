Россия выиграла чемпионат мира по современному пятиборью

Сборная России по современному пятиборью стала победителем чемпионата мира — 2026 в командном зачете. Турнир проходит в китайском Гуйяне с 24 по 30 августа.

В составе российской команды выступили Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. По итогам соревнований спортсмены набрали 4693 балла и опередили сборную Египта на шесть баллов. Третье место заняла команда Франции с 4482 баллами.

Российские спортсмены выступают на турнире с национальными атрибутами. Чемпионат мира в Гуйяне стал одним из международных стартов, где российским атлетам разрешено участвовать в таком формате.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям ограничить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. При этом на Олимпиаде-2026 в Милане россияне выступали в нейтральном статусе. В состав сборной вошли 13 атлетов, а единственную медаль — серебро — завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали медали Открытого чемпионата.