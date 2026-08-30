Клубника с йогуртом — классическое летнее лакомство, богатое клетчаткой, белком и кальцием. Однако для некоторых людей этот полезный перекус может обернуться зудом, сыпью или изжогой. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.ру» объяснил, что проблема не в несовместимости продуктов, а в индивидуальных особенностях организма.

Для большинства людей сочетание клубники и йогурта совершенно безопасно, однако есть категории, кому стоит быть осторожнее. Как рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, неприятные реакции возникают не из-за самого десерта, а из-за аллергии, непереносимости или заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Клубника способна провоцировать аллергические реакции у чувствительных людей, особенно у детей. Симптомы — от зуда и покраснения кожи до отека губ и першения в горле. Йогурт, в свою очередь, может вызвать дискомфорт у тех, кто страдает непереносимостью лактозы: вздутие, боли и нарушение стула.

Белоусов опровергает популярный миф о том, что ягоды нельзя сочетать с молочными продуктами. По его словам, научных подтверждений этому нет. Главное — качество продуктов и реакция конкретного организма. Кислые ягоды могут усилить изжогу или боль в животе при повышенной чувствительности слизистой. К тому же сладкие йогурты с ягодами значительно калорийнее натуральных, а испорченная клубника может вызвать отравление.

Врач рекомендует обращаться к специалисту, если после перекуса регулярно появляются выраженные боли, диарея, сыпь или отеки.

«Клубника с йогуртом может быть полезной частью летнего питания. Главное — ориентироваться не на мифы о „несочетаемых“ продуктах, а на состояние своего организма и реакцию на конкретную пищу», — заключает специалист.

Ранее россиянам назвали сроки хранения арбуза в холодильнике.