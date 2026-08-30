Российских туристов не выпускают из Таиланда из-за скандального ДТП

Семейная пара из Томской области застряла в Таиланде: россиянину запретили покидать страну из-за уголовного дела, возбужденного после ДТП. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Baza.

По данным публикации, супруги ехали в ресторан на такси. Когда мужчина открыл дверь автомобиля после остановки, в нее врезалась местная жительница на скутере. Девушку госпитализировали с травмами, а россиян и водителя такси доставили в полицию.

Правоохранители, как утверждается, разрешат мужчине выехать после выписки пострадавшей и выплаты компенсации. Пара планировала вернуться в Россию 1 сентября, однако сейчас у супругов осталось около $200 (примерно ₽17,1 тыс.).

Похожий случай произошел в Таиланде в конце мая. Тогда в открытую дверь такси, из которого выходил россиянин, врезался местный житель на скутере. Туристу пришлось выплатить пострадавшему 100 тыс. батов — около ₽260 тыс.

Ранее сообщалось, что Анталья вошла в топ-5 самых стрессовых городов Турции для россиян.